На Сахалине неоднократно судимый мужчина, устраиваясь на работу, украл более 4 тонн топлива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Уссурийска, проживающего в настоящее время в областном центре, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 19 декабря 2019 ранее неоднократно судимый гражданин пытался устроиться на работу к потерпевшему и в момент прохождения испытательного срока ему необходимо было пройти тестирование на умение управлять грузовым автомобилем. Во время управления он залез в бардачок, где нашел топливную карту и забрал ее себе. Позже обвиняемый решил подзаработать на продаже топлива с данной заправочной карты. Так, находясь на различных заправках области, он подходил к автолюбителям и предлагал заправить их транспортные средства топливом по сниженной цене. В итоге в период с 19 по 31 декабря 2019 года злоумышленник похитил 4 363,03 литров дизельного топлива на общую сумму 229 740,53 рублей.

Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.