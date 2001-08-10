Сахалинец понял, что потерял банковскую карту только после того, как с нее начали списываться деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина иностранного государства. Мужчина обвиняется в покушении на кражу денежных средств с банковской карты потерпевшего, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 25 июня текущего года обвиняемый нашел чужую банковскую карту, оборудованную системой бесконтактной оплаты. Подумав, что на карте могут быть денежные средства, он отправился прямиком в магазин. В торговом павильоне мужчина сделал несколько покупок, потратив в общей сумме почти 5 тысяч рублей. Последняя оплата не прошла, так как на карте закончились средства. Потерпевшему стали поступать уведомления о списании денежных средств со счета и только тогда он заметил, что потерял карту. Мужчина незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника. Он отрицать свою вину не стал и сразу во всем сознался.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.