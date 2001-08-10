Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2022
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09:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске 71-летний водитель без ОСАГО совершил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 октября в районе дома №136 «Б» по ул. Советской г. Холмска, 71-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan Atlas», не зарегистрированным в установленном порядке, без полиса ОСАГО, двигался с востока на запад. При выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Suzuki Escudo», пользующийся преимущественным правом движения, в результате чего произошло столкновение, рассказали ТИА "Острова" в островной автоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Nissan Atlas» получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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