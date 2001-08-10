Сахалинец получил 10 суток ареста за неуплату алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уклонявшийся от уплаты алиментов сахалинец привлечён к административной ответственности, с назначением наказания в виде 10 суток ареста, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделение судебных приставов Александровск-Сахалинского района УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя денежных средств в размере 1\4 части от всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

Несмотря на надлежащее уведомление о необходимости исполнять решение суда, мужчина средств на содержание ребёнка не выплачивал, иной помощи не оказывал, мер к погашению образовавшейся задолженности не принимал. В результате чего сумма задолженности по исполнительному документу составила более 700 тысяч рублей.

В связи с данными обстоятельствами сотрудником органа принудительного исполнения был составлен протокол о совершении гражданином административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Рассмотрев данный протокол, суд признал гражданина Н. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. При этом обязанность погасить задолженность по оплате алиментов с мужчины не снимается.