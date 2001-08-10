Мошенники лишили иностранного гражданина денежных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 27-летнего гражданина иностранного государства, проживающего в областном центре, у которого неизвестные путем обмана похитили 10 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Молодой человек сообщил, что 12 октября в вечернее время, в одной из групп в мессенджере он увидел сообщение на своем родном языке о том, что неизвестный гражданин может оказать помощь своим соотечественникам в получении займа через приложение. Заявитель решил оформить займ и позвонил на указанный номер. Действую по инструкции, продиктованной неизвестным, потерпевший сообщил ему свои личные данные, номер телефона и пароль из смс сообщения. На следующий день заявитель зашел в приложение и увидел, что на счет был зачислен займ в сумме 10 000 рублей, но в графе займа было указано, что займ уже выдан, но деньги на счету отсутствовали.