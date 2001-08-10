Житель Долинска, расстрелявший внедорожник, ответит за это в суде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 3 июля 2022 года около 2-часов ночи фигурант проходил по улице Пионерской, где встретил своего знакомого и его товарища. Они решили вместе распить спиртные напитки и пообщаться, так как давно не виделись, расположившись в одном из дворов. С собой у фигуранта был пневматический пистолет, в котором находились 15 металлических пуль. Позже молодые люди решили прогуляться, а обвиняемый из хулиганских побуждений решил пострелять по рядом стоящему автомобилю из своего пневматического пистолета. О своем намерении он никому не сказал. Два выстрела он произвел в заднее пассажирское стекло и в дверь припаркованного во дворе внедорожника. Его товарищи сделали ему замечание, после чего оставшиеся он выстрелил по деревьям.
В результате умышленных действий фигуранта потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.
На следующий день сотрудники полиции задержали его и изъяли пневматический пистолет.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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