Сахалинец несколько дней воровал из магазина товары, пока не попался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 октября в ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение от работников местного магазина. Звонившая сообщила, что вместе с покупателем они задержали неизвестного, который из торгового зала открыто похитил товар и попытался сбежать, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения выяснили, что задержанный 18-летний житель Шахтерска начал захаживать в магазин ещё со 2 октября, при этом совершал мелкие хищения и оставался незамеченным. В день задержания один из бдительных покупателей заметил, как молодой человек прячет под куртку товар и сообщил об этом продавцу. Вместе они попытались остановить его, но тот бросился бежать. Всё же они смогли его догнать и задержать. Всего за эти дни он похитил товар на сумму свыше 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, кроме того, в настоящее время следователями расследуется дело в отношении него за кражу велосипеда.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Устанавливается причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.
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