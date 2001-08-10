Житель Приморья избил продавщицу в Южно-Сахалинске и, угрожая ножом, забрал выручку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Приморского края, в настоящее время проживающего в областном центре. Гражданин обвиняется в совершении разбоя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что фигурант в обеденное время 30 апреля 2022 года, под видом покупателя зашел в помещение торгового киоска на улице Тихоокеанской, перепрыгнул через прилавок и потребовал передачи денег у продавца.

Оглядевшись, он увидел денежные купюры в размере 6 500 рублей, которые схватил и убрал в карман, однако встретил активное сопротивление со стороны продавщицы, которая хотела помешать хищению денег и привлечь внимание других лиц на помощь.

Чтобы подавить сопротивление, фигурант нанёс ей не менее трех ударов кулаком, отчего последняя упала на пол, затем он начал наносить удары ногой. Потом схватил с полки прилавка нож и направил в сторону продавщицы со словами угрозы. Далее мужчина поспешил скрыться. Вскоре он был задержан полицейскими

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное 2 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.