Сахалинец пообещал присмотреть за квартирой и украл оттуда дорогой телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Общий материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в мае 2022 года к фигуранту обратилась знакомая с просьбой присмотреть за квартирой, пока она будет в отъезде в другом городе.

Через некоторое время потерпевшая снова позвонила обвиняемому и попросила переставить ее автомобиль на другое парковочное место. Молодой человек пришел в её квартиру, взял ключи от автомобиля, также обратил внимание на лежащий на полке мобильный телефон.

В июне у фигуранта возникли финансовые затруднения, и он решил похитить мобильный телефон из квартиры знакомой, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды. После кражи он сдал гаджет в ломбард за 50 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.