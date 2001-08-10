Сахалинец выгнал из машины пьяного водителя, который громко слушал музыку, и поехал кататься по городу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 июня 2022 года в утреннее время фигурант со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращались с магазина и услышали, что во дворе громко играет музыка из салона автомобиля. Подойдя к машине, они сделали замечание, чтоб тот убавил громкость, так как многие люди ещё спят и ушли к себе домой. Через некоторое время они снова услышали громкую музыку, доносящуюся со двора. Фигурант и его знакомый решили выйти и поговорить с водителем.

За рулем данного автомобиля сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора фигурант и его друг объясняли, что такое поведение недопустимо и музыка в автомобиле мешает окружающим. У них возник спор, в ходе которого водитель начал грубить, а потом закрыл окно и заблокировал двери автомобиля. Товарища фигуранта такое поведение разозлило, и он ногой разбил боковое водительское стекло и через разбитое стекло открыл водительскую дверь. Далее забрал ключи, чтобы тот не смог никуда уехать и сев к нему в машину, решил поговорить с водителем. Тот испугался и убежал.

Тогда фигурант пересел на водительское сидение и предложил своему знакомому покататься на автомобиле по городу. Через какое-то время около на улицах города их остановили сотрудники полиции и доставили в УМВД России по г. Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.