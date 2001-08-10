Житель Чапаево ответит в суде за ДТП с тяжкими последствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по ДТП СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Чапаево, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 1 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 19 мая 2022 года фигурант, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, управляя при этом легковым автомобилем, двигался по автодороге «Корсаков – Подорожное» с превышением скорости. На переднем пассажирском сидении находилась его подруга, а на заднем - мать девушки. По пути следования молодой водитель не справился с управлением, допустил занос и последующее опрокидывание автомобиля в кювет по ходу движения. В аварии пассажирка, которая находилась на заднем сидении, получила множественные переломы и другие серьезные травмы, квалифицирующиеся в совокупности как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.