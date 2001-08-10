Сахалинец предстанет перед судом за кражу электроинструментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя планировочного района Ново-Александровск, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

Установлено, что 10 июня 2022 года около 12 часов ночи фигурант вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего у него произошел конфликт с матерью. Женщина не пустила нерадивого сына домой, тогда он отправился в гости к своему соседу, который разрешил ему переночевать у него.

Ночью обвиняемый проснулся и обратил внимание на хранящиеся электроинструменты. В этот момент у него возник умысел похитить чужое имущество с целью перепродажи. Инструменты он сложил в свой рюкзак, а перфоратор спрятал под куртку, после чего вместе с похищенным имуществом покинул квартиру и припрятал похищенное в кустах. На следующий день фигурант решил забрать краденое имущество, но придя на место не обнаружил его. Сумма материального ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.