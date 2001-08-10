Сахалинец обокрал знакомую и три дня прогуливал чужие деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Долинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся при потерпевшей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 10 июля фигурант находился в гостях у своего знакомого в компании друзей. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, присутствующей девушке позвонила знакомая и предложила выпить спиртное. В ходе посиделок фигурант приметил, как потерпевшая несколько раз доставала деньги из кошелька, которые передавала участникам компании для покупок в близлежащем магазине.
Когда потерпевшая уснула, молодой человек решил воспользоваться данным обстоятельством и похитить деньги. Пока за его действиями никто не наблюдал, он достал из сумки кошелек и вытащил все денежные средства. Он сразу вызвал такси, чтобы поехать домой. На протяжении нескольких дней обвиняемый тратил похищенные 17 000 рублей на спиртное, закуску и сигареты.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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