Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2022
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В крупной партии сахалинской рыбы обнаружены личинки гельминтов
15:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сбили 17-летнего подростка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 октября 2022 года в 20 часов 15 минут на автодороге Южно-Сахалинск – Оха, в районе 20 км, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Lend Cruiser 200» совершил наезд на 17-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть без предметов одежды со световозвращающими элементами, с востока на запад, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка

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