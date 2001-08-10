В крупной партии сахалинской рыбы обнаружены личинки гельминтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора выявили нарушение технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции» при исследовании проб от крупной партии мороженого минтая общим весом более 391 тонны, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Исследования производились по обращению владельца продукции.

В мышечной ткани, а также в брюшной полости и на брюшной стенке рыбы добытой компанией из Сахалинской области, выявлены личинки гельминтов (цестод) в неживом виде.

Жизнеспособность гельминтов является ключевым показателем безопасности продукции, однако количество нежизнеспособных гельминтов также строго нормируется.

В данном случае доля экземпляров с высокой интенсивностью превышает 80%.

Рыба, кальмар, моллюски, распространенные на Дальнем Востоке, достаточно сильно поражаются гельминтозом. Для человека опасными считаются только жизнеспособные гельминты. В морской рыбе в перечень таких гельминтов входит 13 видов. Особенно опасно их нахождение в мышечной ткани, откуда извлечь личинки гельминтов невозможно.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Информация о результатах исследований также была доведена до владельца продукции.