Сахалинка после застолья украла банковскую карту у знакомого и за два дня потратила 20 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе проверки информации было установлено, что 41-летняя местная жительница похитила банковскую карту у 27-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, подозреваемая в конце августа пришла в гости к потерпевшему, вместе с которым употребляла алкогольные напитки. Покидая квартиру, она прихватила с собой его банковскую карту. В дальнейшем злоумышленница передала карточку знакомым, сказав, что она принадлежит ей, и отправила их по магазинам за покупками. Те, в свою очередь, используя систему бесконтактных платежей, оплатили по ней товары в различных торговых точках, в том числе приобретали продукты питания и алкоголь для совместного их употребления с подозреваемой. Всего за два дня таким образом со счета потерпевшего было похищено более 20 тысяч рублей.

В отношении гражданки, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).