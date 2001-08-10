Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2022
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В крупной партии сахалинской рыбы обнаружены личинки гельминтов
10:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Разместив в интернете объявление, сахалинец лишился своих сбережений

Разместив в интернете объявление, сахалинец лишился своих сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Неизвестное лицо путем обмана завладело принадлежащими ее супругу денежными средствами в сумме более 37 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщина рассказала, что ранее на одном из сайтов она разместила объявление о предоставлении услуг по грузоперевозкам. В дальнейшем ее супругу в мессенджере пришло сообщение от неизвестного мужчины, который предложил работу в районе месторождения "Одопту". Незнакомец объяснил, что необходимо внести предоплату за жилье и питание, так как сотрудники будут проживать в рабочем поселке, что мужчина и сделал. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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