Разместив в интернете объявление, сахалинец лишился своих сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Неизвестное лицо путем обмана завладело принадлежащими ее супругу денежными средствами в сумме более 37 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщина рассказала, что ранее на одном из сайтов она разместила объявление о предоставлении услуг по грузоперевозкам. В дальнейшем ее супругу в мессенджере пришло сообщение от неизвестного мужчины, который предложил работу в районе месторождения "Одопту". Незнакомец объяснил, что необходимо внести предоплату за жилье и питание, так как сотрудники будут проживать в рабочем поселке, что мужчина и сделал. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.