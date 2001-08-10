Шесть человек спаслись на Сахалине из огня благодаря вовремя проснувшейся школьнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В квартире № 7 Углезаводска по улице Ленина дом 23 проживает 5 человек. В ночь произошедшего пожара ночевало 6 человек, включая родственницу, которая приехала погостить, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Байкова Мария Евгеньевна, 2008 года рождения, учащаяся МБОУ СОШ с. Углезаводск, проснулась и увидела пожар в комнате, разбудила старшего брата, находящегося в соседней комнате. Брат Байков Иван Евгеньевич 2001 года рождения, работает электрогазосварщиком в строительной компании № 1. При помощи домашнего шланга, подключенного к водопроводному крану, Иван попробовал сам потушить пожар, но осознав, что пожар быстро распространяется, незамедлительно принял решение эвакуироваться из квартиры со всеми членами семьи.

Затем ребята побежали по квартирам, сообщая соседям о пожаре. До приезда пожарных ребятами был эвакуирован самостоятельно весь дом. Благодаря слаженным действиям ребят, удалось всех эвакуировать и сохранить жизни людей!