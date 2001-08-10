Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2022
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11:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание расселенного дома

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание расселенного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 октября в 04.25 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 04.30. К этому моменту открытым пламенем горел расселенный двухэтажный деревянный дом.

Пожар локализовали в 05.34, а в 09.20 полностью ликвидировали.   

В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

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