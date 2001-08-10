В Южно-Сахалинске 11 октября ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в ночь с 10 на 11 октября и утром 11 октября в Южно-Сахалинске прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный дождь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На реках возможны подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Оперативные службы города находятся в режиме повышенной готовности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру – 112.