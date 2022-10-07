Больше трех килограммов марихуаны изъяли полицейские у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что один 46-летний местный житель возможно причастен к незаконному обороту наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области провели ночью 5 октября обследование автомобиля с участием указанного гражданина. В багажнике иномарки, которая принадлежит знакомому задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли два контейнера с веществом растительного происхождения.

Изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области. Согласно заключению, изъятым веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 3089,4 грамма.

В ходе личного досмотра гражданина была обнаружена и изъята смесь измельченных частей табака и наркотического средства масло каннабиса (гашишное масло) массой 2,30 грамма.

По словам южносахалинца, он нашел в лесном массиве дикорастущие кусты наркотикосодержащего растения родя Конопля, которые сорвал и высушил, после чего припрятал. В ходе транспортировки он был задержан полицейскими с поличным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ.

В отношении ранее судимого гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.