Сахалинец взял три кредита на 3,5 миллиона рублей и передал мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мошенники обманули 45-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что от службы безопасности банка поступили заявления о хакерско-мошеннических действиях на территории Российской Федерации, и заявитель в их числе. Далее звонивший сказал, что на имя потерпевшего оформили кредит и пытались перевести денежные средства в другой регион. В дальнейшем заявитель, действуя согласно указаний, оформил три кредита и осуществил денежные переводы на банковские счета, указанные собеседниками. Ущерб составил более 3 500 000 рубля.
Возбуждено уголовное дело.
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