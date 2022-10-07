Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2022
Сейчас 09:17
61,25|59,98|66,91
10 и 11 октября будет перекрыт один из заездов во дворы на ул. Украинской в Южно-Сахалинске
16:21, 7 Октября 2022 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец взял три кредита на 3,5 миллиона рублей и передал мошенникам

Сахалинец взял три кредита на 3,5 миллиона рублей и передал мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники обманули 45-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что от службы безопасности банка поступили заявления о хакерско-мошеннических действиях на территории Российской Федерации, и заявитель в их числе. Далее звонивший сказал, что на имя потерпевшего оформили кредит и пытались перевести денежные средства в другой регион. В дальнейшем заявитель, действуя согласно указаний, оформил три кредита и осуществил денежные переводы на банковские счета, указанные собеседниками. Ущерб составил более 3 500 000 рубля.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?