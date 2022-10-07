На Сахаоине гость втихую выкинул сумочку хозяйки в окно, потом спустился и вытащил из нее деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 июля 2022 года около часа ночи фигурант с другом находился в гостях у товарища. На кухне гость заметил дамскую сумку, которая принадлежала жене товарища. Со слов хозяйки, помимо прочего, в сумке находился ее кошелек с деньгами в сумме более 37 тысяч рублей. Гость заглянул в сумку и обнаружил денежные средства, после чего решил их похитить. Когда молодые люди вышли ненадолго из комнаты на балкон, он схватил сумку и выбросил её в открытое окно. Позже вышел на улицу, разыскал её и вытащил деньги.

С места совершения преступления фигурант скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.