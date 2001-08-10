На Сахалине пьяный водитель устроил аварию с несколькими автомобилями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по ДТП Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению в 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, утром 27 мая 2022 года водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, управляя грузовым самосвалом марки «ISUZU», двигался в условиях светлого времени суток по автодороге «Лиственничное - Охотское». Обвиняемый, проявив преступную небрежность, двигался со скоростью, которая не обеспечивала безопасность движения. Обнаружив, что идущий впереди него автомобиль «SUBARY» снижает скорость, он тоже начал применять рабочее торможение и, не успевая снизить скорость, совершил выезд на правую обочину. После опережения автомобиля «SUBARY», возвращаясь на свою полосу движения грузовой самосвал «ISUZU» под управлением фигуранта совершил столкновение передней частью кабины с задним углом борта грузового самосвала марки «MITSUBISHI». После этого самосвал «ISUZU» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся в восточном направлении грузовым самосвалом «HINO».
В результате ДТП пассажиру самосвала «ISUZU» причинены множественные телесные повреждения, квалифицирующиеся в совокупности, как телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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