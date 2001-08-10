На Сахалине будут судить двух островитян, торговавших поддельными медкнижками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместителем Сахалинского транспортного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух жителей Сахалинской области, обвиняемых в совершении преступлений против порядка управления в составе организованной преступной группы, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
Данное уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Южно - Сахалинский городской суд в отношении двух лиц по 5 фактам изготовления и сбыта поддельного официального документа, предоставляющего право, личных медицинских книжек с содержащимися в них поддельными сведениями о прохождении гражданами медицинской комиссии в конкретной медицинском учреждении.
По трем фактам указанного преступления обвиняемыми осуществлены изготовление и сбыт поддельного официального документа, предоставляющего права, по двум - изготовление и покушение на сбыт.
Сбыт поддельных документов осуществлялся на прилегающей территории к железнодорожному вокзалу г. Южно-Сахалинска.
Как установлено органом дознания, в 2021 году у одного из участника группы возник умысел, направленный на подделку в целях сбыта, а также сбыт иных официальных документов, а именно: заключений предварительных (периодических) медицинских осмотров (обследований) и иных медицинских документов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности, а также предоставляющих право на получение водительских удостоверений на управление транспортными средствами, в целях реализации которого им разработан план для систематического получения дохода от данного вида деятельности, организована преступная группа, четко распределены роли.
Согласно распределению ролей участников организованной группы задачами второго обвиняемого, как непосредственного исполнителя, являлось внесение в бланки медицинских комиссий сообщение о готовности поддельного документа для дальнейшего сбыта, получение своей доли денежных средств за изготовленный поддельный иной официальный документ.
Обвиняемые ранее не судимы, работающие, характеризуются положительно, вину в инкриминируемых преступлениях оба признали, в содеянном раскаялись.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
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