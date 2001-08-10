Сахалинец оформил кредит и перевел мошенника более пяти миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городское управление полиции обратился 26-летний гражданин, сообщив о том, что его обманули и похитили 5 349 900 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, 3 октября ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что мошенники хотят оформить на его имя кредит. Поэтому нужно опередить их и самому оформить кредит, а после кредитные денежные средства перевести на счет, который они продиктуют. Заявитель в мобильном приложение банка оформил онлайн кредит.

После чего по указанию неизвестного переводил денежные средства на продиктованные счета.

Возбуэжено уголовное дело.