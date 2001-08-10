Сахалинцы, желавшие выпить, украли большую и тяжелую сумку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что рано утром 23 мая фигурант проходил со своим знакомым мимо здания магазина, расположенного в районе улицы Строкова, прилегающего к автобусной остановке. Он обнаружил за торговой точкой рулон новой садовой пленки и клетчатую сумку с различным имуществом. Эти вещи припрятала там владелица, которая в это время относила другую тяжёлую сумку домой и должна была ввернуться за своим оставленным имуществом.
Пользуясь случаем, обвиняемый решил всё это похитить, чтобы потом продать, а на вырученные деньги купить спиртное. С этой целью злоумышленник предложил знакомому совместно совершить кражу, так как сумка была большая и тяжелая. Получив согласие, они, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, тайно похитили имущество потерпевшей, тем самым причинив ей значительный материальный ущерб.
С похищенным граждане с места преступления скрылись и распорядились им в дальнейшем по своему усмотрению на правах личной собственности.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый, совершил преступление, предусмотренное п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.
На сегодняшний день материальный ущерб потерпевшей возмещен частично.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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