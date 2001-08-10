Сахалинец вырастил коноплю, снял

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установлено, что 05 августа 2022 года у обвиняемого, находившегося на территории жилого дома по улице Южная в селе Сокол, возник умысел, направленный на незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, для дальнейшего личного употребления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, фигурант, находясь в теплице, расположенной недалеко от жилого дома, убедившись, что культивируемые им ранее растения рода Каннабис в количестве девяти кустов достигли созревания, сорвал кусты. Позже он сложил их при входе, где продолжал хранить до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

5 августа 2022 года сотрудники полиции обнаружили в теплице и изъяли 9 растений, которые, в соответствии с заключением эксперта, являются наркотикосодержащими растениями рода конопля массой 246,9 грамма, что образует крупный размер.

Своими действиями 34-летний обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере.