Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2022
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10:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После вмешательства прокуратуры Курильского района детские площадки приведены в надлежащее состояние

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении безопасности и надлежащего содержаня детских площадок, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Установлено, что на детской площадке, расположенной в районе администрации МО «Курильский ГО» на детской горке отсутствует покрытие, на игровом оборудовании имеется коррозия, отсутствие лакокрасочного покрытия.

Аналогичные нарушения выявлены на семи детских площадках, расположенных по ул. Гидростроевской в г. Курильске.

Об устранении нарушений законодательства в адрес главы муниципального образования внесено представление.

По результатам его рассмотрения детские площадки приведены в состояние, отвечающее требованиям законодательства.

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