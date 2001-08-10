В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в краже спойлера с авто
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1986 года рождения. Он сообщил, что с его внедорожника, припаркованного во дворе планировочного района Луговое областного центра, неизвестные похитили спойлер стоимостью 7500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель областного центра. Установлено, что подозреваемого толкнуло на совершение преступления наличие долгов, которые он планировал частично погасить за счет продажи похищенного. Подозреваемый вину признал и вернул похищенное.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Гражданин задержан.
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