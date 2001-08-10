Сахалинца будут судить за выращивание 370 кустов конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя города Александровск-Сахалинский. Мужчина обвиняется в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств и будучи осведомленным, что растения рода конопля являются наркотикосодержащими и запрещенными к посеву и выращиванию на территории страны, приобрел семена этого растения. Он посеял для дальнейшего собственного потребления не менее 371 семени растения рода Сannabis, запрещенного к возделыванию, на приусадебном участке в районе улицы Первомайской города Александровск-Сахалинский.

После всхода не менее 371 побега, обвиняемый осуществлял культивирование наркотикосодержащих растений Конопли, обеспечивая оптимальные условия для их роста и развития, вплоть до момента их обнаружения сотрудниками полиции и изъятия.

Растение рода Сannabis включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащих контролю в Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, особо крупным размером признаётся количество, превышающее 330 растений.

Таким образом, ранее судимый обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.