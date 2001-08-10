Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от 37-летней местной жительницы, у которой неизвестные путем обмана похитили 96 000 рублей, расскаазли ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

4 октября в дневное время женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что по счету ее банковской карты проходят сомнительные транзакции и предложил, с целью предотвращения списания денежных средств, перевести сбережения на резервную банковскую карту, которую гражданка сможет получить на следующий день в местном отделении банка. Следуя указаниям неустановленного лица, потерпевшая двумя операциями осуществила перевод денежных средств общей суммой 96 000 рублей на предоставленные реквизиты от «новой» карты.

По части 2 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.