Сахалинка "спасая" свои деньги отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от 37-летней местной жительницы, у которой неизвестные путем обмана похитили 96 000 рублей, расскаазли ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
4 октября в дневное время женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что по счету ее банковской карты проходят сомнительные транзакции и предложил, с целью предотвращения списания денежных средств, перевести сбережения на резервную банковскую карту, которую гражданка сможет получить на следующий день в местном отделении банка. Следуя указаниям неустановленного лица, потерпевшая двумя операциями осуществила перевод денежных средств общей суммой 96 000 рублей на предоставленные реквизиты от «новой» карты.
По части 2 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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