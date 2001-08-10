Сахалинец украл у знакомой 600 тысяч, которые потратил на развлечения и продукты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, в ночь со 2 на 3 мая 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях, где проживает потерпевший. Фигурант решил неправомерно завладеть его автомобилем для совершения поездки.
Улучив момент, когда потерпевший уснул, обвиняемый взял с тумбы в прихожей ключи от транспортного средства и вышел во двор. Затем он открыл автомобиль, сел на водительское сиденье, завел ключом двигатель и поехал по улицам города Корсакова.
Таким образом, совершив неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
Он же, в период времени с 9 августа по 23 августа 2022 года находился в квартире своей знакомой, оказывая услуги по ремонтным работам. В один из дней обвиняемый заметил, как хозяйка убирала пакет с денежными средствами в верхний ящик тумбочки в своей спальне. Злоумышленник дождался, когда гражданка не будет наблюдать за его действиями, прошёл в спальню, достал из пакета пачку денег. Она состояла из 120 купюр номиналом по 5 000 рублей каждая, тем самым нанеся материальный ущерб в размере 600 000 рублей. Пачку похищенных денежных средств фигурант положил в карман, а позже потратил их на свои нужды: на различные развлечения, продукты питания и т.д.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Анивских педагогов поздравили в преддверии профессионального праздника
09:33 Сегодня Миллион цветов хочет посадить Валерий Лимаренко в Южно-Сахалинске следующим летом
10:02 Сегодня На Сахалине проведут "Фестиваль знакомства девочек с футболом"
11:02 Сегодня Сахалинец украл у знакомой 600 тысяч, которые потратил на развлечения и продукты
17:35 30 Сентября Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля
15:45 30 Сентября Праздник "Рябиновый край" состоялся в городском парке Южно-Сахалинска
15:15 30 Сентября Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Выбор редакции
- 09:46 Вчера Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?