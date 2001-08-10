Сахалинец украл у знакомой 600 тысяч, которые потратил на развлечения и продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в ночь со 2 на 3 мая 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях, где проживает потерпевший. Фигурант решил неправомерно завладеть его автомобилем для совершения поездки.

Улучив момент, когда потерпевший уснул, обвиняемый взял с тумбы в прихожей ключи от транспортного средства и вышел во двор. Затем он открыл автомобиль, сел на водительское сиденье, завел ключом двигатель и поехал по улицам города Корсакова.

Таким образом, совершив неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Он же, в период времени с 9 августа по 23 августа 2022 года находился в квартире своей знакомой, оказывая услуги по ремонтным работам. В один из дней обвиняемый заметил, как хозяйка убирала пакет с денежными средствами в верхний ящик тумбочки в своей спальне. Злоумышленник дождался, когда гражданка не будет наблюдать за его действиями, прошёл в спальню, достал из пакета пачку денег. Она состояла из 120 купюр номиналом по 5 000 рублей каждая, тем самым нанеся материальный ущерб в размере 600 000 рублей. Пачку похищенных денежных средств фигурант положил в карман, а позже потратил их на свои нужды: на различные развлечения, продукты питания и т.д.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.