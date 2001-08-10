Сахалинские волонтеры помогли полиции задержать браконьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 3 октября в ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение от волонтера о том, что на автомобильном мосту через реку Большой Такой в районе села Покровка были задержаны граждане, при которых находилось около 10 литров икры, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.
Как было установлено сотрудниками полиции, в период времени с 4 до 7 утра 49-летний и 62-летний жители Углезаводска, находясь на берегу реки Большой Такой Долинского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, без надлежащего на то разрешения, в месте нереста рыбы лососевых пород, используя запрещенное орудие лова (сачок), осуществили добычу рыбы лососевых пород. Впоследствии они извлекли более 11 килограмм икры, чем причинили государству особо крупный ущерб на общую сумму 339 161 рубль, согласно Таксам для исчисления размера ущерба ВБР.
На месте работала следственно-оперативная группа. С места происшествия были изъяты запрещенное орудие лова, икра, 2 рыбацких костюма. Изъятое помещено в комнату для хранения вещественных доказательств.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб). Ведется следствие.
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