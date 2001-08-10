Сахалинец нашел незапертый гараж и стал ходить туда, как к себе домой, пока не вынес все имеющееся в помещении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 53-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в совершении преступлений имущественного характера. Фигурант ответит перед судом преступления, предусмотренных пунктами «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, а также – за хищение огнестрельного оружия по ст. 226 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 14 июня 2022 года обвиняемый, находясь в районе улицы Школьной города Невельска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел двухэтажный гараж, дверь которого была открыта. Тогда он решил похитить оттуда что-либо ценное с целью наживы. Для этого фигурант проник в гараж, откуда тайно похитил 200 килограмм металлических деталей от автомобилей на общую сумму 1200 рублей.
Почувствовав безнаказанность, злоумышленник через три дня решил снова туда наведаться. На этот раз он похитил 40 килограмм металлических деталей от автомобилей, с которыми направился в пункт сдачи металлолома. По дороге обвиняемый встретил знакомого, которому предложил приобрести у него чужое имущество, при этом не посвящая того в противоправный умысел своих деяний. Гражданин принял предложение и, подъехав на своём автомобиле, помог похитителю вынести из гаража и погрузить в свой транспорт 2 ацетиленовых баллона, компрессор и металлический шкаф, а всего потерпевшему был нанесен материальный ущерб на общую сумму 29 780 рублей.
Спустя три дня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова пошёл в гараж, откуда похитил револьвер калибра 38 мм иностранного производства, который, согласно заключению эксперта, изготовлен заводским способом, переделкам и изменениям не подвергался, не исправен и не пригоден для производства выстрелов в представленном виде. Может быть признан пригодным для производства выстрелов при наличии недостающих частей представленного оружия.
Затем злоумышленник привлёк своего знакомого, не посвящая в преступный замысел, предложил гражданину приобрести самовывозом находящиеся в гараже генератор и металлолом на общую сумму 14 240 рублей. Мужчина, думая, что гараж принадлежит продавцу, согласился.
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