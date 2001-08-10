Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2022
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На территории 11 районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь и усиление ветра
15:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На территории 11 районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь и усиление ветра

На территории 11 районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 4 октября 2022 года на территории 5 МО: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовский, Смирныховского, Углегорского районов, прогнозируется сильный дождь (15-29 мм), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Днём 4 октября 2022 года на территории 6 МО: Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и город Южно-Сахалинск прогнозируется сильный дождь (15-29 мм), усиление ветра на побережьях (17 – 22 м/с).

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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