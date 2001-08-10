Сахалинец, сломавший на работе позвоночник, получит компенсацию миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской прокурор принял участие в рассмотрении гражданского дела о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью работника предприятия, в следствии несчастного случая на производстве, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

На основании ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вступает в процесс по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

В судебном заседании установлено, что 07 августа 2021 года на территории вахтового городка ООО «Востокстроймост» в период междусменного отдыха по вине работодателя с дорожным рабочим произошел несчастный случай.

Мужчина получил травмы, которые экспертом расценены, как причинившие вред его здоровью средней тяжести (закрытый компрессионный перелом правого поясничного позвонка).

Участвовавший в деле городской прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований истца в полном объеме.

Поронайский городской суд, согласившись с позицией прокурора, взыскал с ООО «Востокстроймост» компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда здоровью заявителю в размере 1 млн рублей, а также судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.