Пока сахалинец ходил в магазин из его лодки украли рюкзак с ценными вещами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Ногликский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя по обвинению в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 21 августа фигурант находился в районе бывшего Причала на реке Тымь. Он увидел как потерпевший, управляя лодкой, подплыл к бывшему пирсу и решил сходить в магазин.

В этот момент обвиняемый решил похитить из пришвартованной лодки имущество с целью наживы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он вытащил рюкзак, в котором находились документы, две игровые приставки, портативный аккумулятор, планшет, навигатор в комплекте и продукты питания.

Материальный ущерб потерпевшему составил 48 462 рубля.

Подозреваемый был задержан в тот же день. При обыске было изъято похищенное имущество.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.