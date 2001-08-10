На Сахалине пьяный водитель без прав отправил на больничную койку себя и двоих пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентбря 52-летний водитель, не имея права управления транспортными средствами, с признаками опьянения, без полиса ОСАГО, управляя автомобилем «Toyota Lite Ace», двигаясь в северном направлении по автодороге «Гастелло – Леонидово» и в районе 12 км. 30 м., при выполнении поворота налево, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекци.

В результате ДТП водитель, 20-летний и 18-летний пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы. С места происшествия экипажем скорой медицинской помощи были доставлены в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ».

По данному факту проводится проверка.