Сахалинца будут судить за изготовление наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков стало известно, что 34-летний житель областного центра незаконно хранит наркосодержащие вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
При проверке данных сведений сотрудники полиции произвели осмотр квартиры гражданина, где обнаружили в шкафу пакет с растительным веществом, обладающим специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является марихуаной. Общий вес запрещенного к обороту вещества составил почти 125 грамм, что является крупным размером.
Предварительно установлено, что гражданин вырастил у себя дома несколько кустов конопли, из которых впоследствии изготовил канабис.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ - Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ведется следствие.
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