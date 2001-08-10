Несколько угонов и краж совершили два сахалинца за одну ночь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 сентября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сразу несколько заявлений граждан об угонах транспортных средств и автомобильных кражах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так у жителя планировочного района Луговое ночью со двора дома была похищена иномарка стоимостью 300 тысяч рублей. Потом в полицию поступили сообщения о попытке угона автотранспорта на улице Пуркаева. Неизвестные разбили стекло, попытались завести машину, а когда им это не удалось, похитили сабвуфер. Также были зарегистрированы два обращения от граждан, проживающих на улице Ленина. Из салона одного автомобиля, в который также проникли путем разбития стекла, украли ноутбук и инструменты. Вторую машину, припаркованную неподалеку, угнали. При этом, во время обследования места происшествия полицейские обнаружили сабвуфер, похищенный из авто на Пуркаева.
Изучив имеющиеся улики, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к данным преступлениям причастны одни и те же лица. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей областного центра 2001 и 2002 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Предварительно установлено, что в ночь на 25 сентября фигуранты, находясь в планировочном районе Луговое, решили угнать автомобиль, чтобы уехать в Корсаков. Выбор пал на машину, припаркованную во дворе по улице Дружбы. Разбив стекло, злоумышленники проникли в салон, завели автомобиль и уехали. В районе Мицулевки транспортное средство сломалось. Тогда они бросили его на дороге и на попутке вернулись в областной центр.
Доехав до улицы Пуркаева, подозреваемые решили совершить еще один угон. Попытка не увенчалась успехом, и они украли сабвуфер. Добравшись пешком до улицы Ленина, злоумышленники обратили внимание еще на одну иномарку, в которой увидели ноутбоук. Повредив стекло, они проникли в салон и похитили вышеуказанное имущество. Здесь же злоумышленник угнали другую машину и бросили похищенный сабвуфер из-за того, что он был слишком тяжелым.
Впоследствии фигуранты добрались до села Гастелло, где также бросили угнанную иномарку и скрылись.
По факту угонов, покушения на неправомерное завладение транспортным средством и кражи в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.
Помимо этого, полицейскими была установлена причастность 21-летнего подозреваемого к совершению еще одной кражи. Установлено, что в ночь на 22 сентября он похитил мобильный телефон у таксиста.
В настоящий момент граждане задержаны на основании ст. 91 УПК РФ – основания задержания подозреваемого. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:04 23 Сентября Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее
16:15 23 Сентября В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы
16:07 23 Сентября Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
Выбор редакции
- 22:55 Вчера Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 Вчера Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
- 12:06 26 Сентября В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
- 11:39 26 Сентября На Украину отправится внук Героя Советского Союза Леонид Смирных
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?