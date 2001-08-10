Несколько угонов и краж совершили два сахалинца за одну ночь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сразу несколько заявлений граждан об угонах транспортных средств и автомобильных кражах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так у жителя планировочного района Луговое ночью со двора дома была похищена иномарка стоимостью 300 тысяч рублей. Потом в полицию поступили сообщения о попытке угона автотранспорта на улице Пуркаева. Неизвестные разбили стекло, попытались завести машину, а когда им это не удалось, похитили сабвуфер. Также были зарегистрированы два обращения от граждан, проживающих на улице Ленина. Из салона одного автомобиля, в который также проникли путем разбития стекла, украли ноутбук и инструменты. Вторую машину, припаркованную неподалеку, угнали. При этом, во время обследования места происшествия полицейские обнаружили сабвуфер, похищенный из авто на Пуркаева.

Изучив имеющиеся улики, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к данным преступлениям причастны одни и те же лица. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей областного центра 2001 и 2002 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что в ночь на 25 сентября фигуранты, находясь в планировочном районе Луговое, решили угнать автомобиль, чтобы уехать в Корсаков. Выбор пал на машину, припаркованную во дворе по улице Дружбы. Разбив стекло, злоумышленники проникли в салон, завели автомобиль и уехали. В районе Мицулевки транспортное средство сломалось. Тогда они бросили его на дороге и на попутке вернулись в областной центр.

Доехав до улицы Пуркаева, подозреваемые решили совершить еще один угон. Попытка не увенчалась успехом, и они украли сабвуфер. Добравшись пешком до улицы Ленина, злоумышленники обратили внимание еще на одну иномарку, в которой увидели ноутбоук. Повредив стекло, они проникли в салон и похитили вышеуказанное имущество. Здесь же злоумышленник угнали другую машину и бросили похищенный сабвуфер из-за того, что он был слишком тяжелым.

Впоследствии фигуранты добрались до села Гастелло, где также бросили угнанную иномарку и скрылись.

По факту угонов, покушения на неправомерное завладение транспортным средством и кражи в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, полицейскими была установлена причастность 21-летнего подозреваемого к совершению еще одной кражи. Установлено, что в ночь на 22 сентября он похитил мобильный телефон у таксиста.

В настоящий момент граждане задержаны на основании ст. 91 УПК РФ – основания задержания подозреваемого. Ведется следствие.