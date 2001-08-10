Сахалинец украл из торговых центров детские куртки, утюг, брендовая обувь и другие вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, подозреваемый в серии краж. Полицейским установлено, что в период с 26 августа по 21 сентября указанный гражданин совершил хищения различных товаров из магазинов областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Злоумышленник приходил в торговые центры и выбирал залы крупных брендовых сетей одежды или цифровой техники. В дальнейшем, пользуясь моментом, когда продавцы будут отвлечены на других покупателей, и его действий никто не будет видеть, он приводил в негодность антикражные устройства, прятал товар и покидал торговый зал. Так, добычей фигуранта стали детские куртки, утюг, брендовая обувь и другие предметы, которые можно было перепродать.

В настоящий момент оперативниками установлена причастность фигуранта к четырем подобным кражам, общая сумма ущерба, от которых составляет почти 30 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ – кража. Устанавливается причастность подозреваемого к другим противоправным деяниям.