Сахалинец украл из торговых центров детские куртки, утюг, брендовая обувь и другие вещи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, подозреваемый в серии краж. Полицейским установлено, что в период с 26 августа по 21 сентября указанный гражданин совершил хищения различных товаров из магазинов областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Злоумышленник приходил в торговые центры и выбирал залы крупных брендовых сетей одежды или цифровой техники. В дальнейшем, пользуясь моментом, когда продавцы будут отвлечены на других покупателей, и его действий никто не будет видеть, он приводил в негодность антикражные устройства, прятал товар и покидал торговый зал. Так, добычей фигуранта стали детские куртки, утюг, брендовая обувь и другие предметы, которые можно было перепродать.
В настоящий момент оперативниками установлена причастность фигуранта к четырем подобным кражам, общая сумма ущерба, от которых составляет почти 30 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ – кража. Устанавливается причастность подозреваемого к другим противоправным деяниям.
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