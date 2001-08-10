Двух мигрантов хотят выдворить с территории Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 по 24 сентября на территории Сахалинской области проведен очередной этап оперативно-профилактической операции «Мигрант-регистрация». В рамках мероприятий, проводимых целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений и правонарушений, в сфере миграции подразделениями органов внутренних дел проведено 124 мероприятия, в ходе которых выявлено 141 нарушение миграционного законодательства. В их числе составлено 77 административных протоколов за правонарушения, предусмотренных 18.8 КоАП РФ - Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. В отношении двух иностранных граждан решается вопрос о выдворении за пределы Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Выявлено 4 факта фиктивной постановки иностранных лиц на учет (возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ) и два факта использования подложных документов (возбуждены уголовные дела по ст. 327 УК РФ).

Помимо этого, за 8 месяцев текущего года, в целях повышения уровня контроля за нахождением иностранных граждан на территории Сахалинской области, профилактики совершения ими преступных деяний подразделениями по вопросам миграции организованы и проведены совместно с правоохранительными органами специальные операции, рейды, оперативно-профилактические мероприятия, в которых осуществлялись проверки мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, а также осуществления ими трудовой деятельности.

Подразделениями по вопросам миграции проведено 464 мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.

По результатам проверок подразделениями по вопросам миграции выявлено 3 тысячи 749 нарушений миграционного законодательства.

За совершение административных правонарушений в сфере миграции должностными лицами подразделений по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области наложено административных штрафов на сумму 15 миллионов 817 тысяч рублей.

По материалам подразделений по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области судами вынесено 16 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

В целях выявления, пресечения правонарушений в сфере миграции еженедельно проводится мониторинг информационных учетов МВД России на предмет установления адресов массовой постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания с признаками фиктивности. Списки адресов указанной категории направляются в территориальные органы МВД России на районном уровне для принятия мер административного воздействия.

В рамках работы по противодействию фиктивной регистрации и постановке на миграционный учет иностранных граждан за 8 месяцев 2022 года в отношении собственников квартир, а также иностранных граждан составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 19.27 КоАП.

На основании решения органа миграционного учета при установлении факта фиктивной постановки на учет снят 2361 иностранный гражданин.