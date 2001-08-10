На Сахалине водитель грузовика попался с наркотиками и отказался от медицинского освидетельствования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром, 29 сентября, в Новой Деревне на улице Центральной инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили грузовик "Isuzu Elf", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Установлено, что за рулем иномарки находился 42-летний водитель, который заметно волновался. Инспекторы решили провести личный досмотр. В результате, в левом кармане брюк был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении водителя составлен административный материал, он передан в суд. Сахалинцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых, будет принято решение в соответствии с российским законодательством.