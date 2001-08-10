Сахалинка побила сожителя, ранила его ножом, перевязала и отправила домой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы областного центра, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 июня в вечернее время обвиняемая находилась у себя дома со своим сожителем, и они распивали спиртные напитки. Между ними возник словесный конфликт. На почве вспыхнувших неприязненных отношений, фигурантка ударила потерпевшего металлической чашкой по голове, а затем взяла кухонный нож и нанесла им удар сзади в область поясницы.

После женщина оказала мужчине медицинскую помощь, и потерпевший покинул ее квартиру. Когда он пришел к себе домой, то ему стало плохо. Но так как он забыл телефон у сожительницы, то зашел к соседу и попросил его вызвать скорую. Медики в свою очередь сообщили о происшествии в полицию.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ушибленной раны затылочной области головы и колото-резаного ранения поясничной области слева, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.