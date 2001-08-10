Сахалинец ушел из гостей, прихватив ключи от квартиры, а ночью залез поворовать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от местного жителя. Потерпевший рассказал, что ночью из его квартиры пропали денежные средства в сумме 8 тысяч рублей, наушники и другое имущество. При этом, заявитель достоверно знал, что дверь квартиры была заперта на замок и никого кроме членов семьи ночью дома не было, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции, в ходе последовавшего разбирательства оперативно установили обстоятельства хищения и личность совершившего его гражданина.

Как оказалось, накануне вечером в гостях у потерпевшего находился его знакомый – 30-летний, ранее судимый местный житель. Уходя из квартиры, данный гражданин незаметно похитил комплект ключей от дома заявителя.

Ночью, когда все крепко спали, злоумышленник с их помощью проник в квартиру, похитил из сумки матери заявителя деньги и остальное имущество, после чего также незаметно скрылся с места преступления.

Украденное имущество было обнаружено и изъято, денежными средствами фигурант успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3. Ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.