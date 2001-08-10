Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2022
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15:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан серийный вор из дачных домиков

На Сахалине задержан серийный вор из дачных домиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установлен 37-летний подозреваемый в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее в отдел полиции стали поступать сообщения граждан о том, что с дачных домов, расположенных на территории местных СНТ было похищено различное имущество. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к данным кражам причастен вышеуказанный гражданин.

Как выяснилось, мужчина неоднократно судим за имущественные преступления. Не имея постоянного места жительства, он проникал в дачные дома, ночевал в них, а затем похищал различное имущество, которое можно было перепродать или использовать самому. Так, например, в одном из частных домов, расположенных на территории 2-ой Пади, фигурант похитил 12 метров кабеля, чтобы сдать его на цветмет, инструмент и продукты питания.

В настоящий момент сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к пяти аналогичным кражам. Проводятся мероприятия по документированию и закреплению доказательств причастности гражданина к еще ряду аналогичных имущественных преступлений. По уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

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