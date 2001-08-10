На Сахалине задержан серийный вор из дачных домиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установлен 37-летний подозреваемый в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее в отдел полиции стали поступать сообщения граждан о том, что с дачных домов, расположенных на территории местных СНТ было похищено различное имущество. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к данным кражам причастен вышеуказанный гражданин.
Как выяснилось, мужчина неоднократно судим за имущественные преступления. Не имея постоянного места жительства, он проникал в дачные дома, ночевал в них, а затем похищал различное имущество, которое можно было перепродать или использовать самому. Так, например, в одном из частных домов, расположенных на территории 2-ой Пади, фигурант похитил 12 метров кабеля, чтобы сдать его на цветмет, инструмент и продукты питания.
В настоящий момент сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к пяти аналогичным кражам. Проводятся мероприятия по документированию и закреплению доказательств причастности гражданина к еще ряду аналогичных имущественных преступлений. По уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.
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