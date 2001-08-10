Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2022
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Сахалинцы и курильчане более двух с половиной тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам мобилизации
15:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел чужую кредитку и отправился по магазинам

Сахалинец нашел чужую кредитку и отправился по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился 20-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Молодой человек пояснил, что утерял свою банковскую карту при неизвестных ему обстоятельствах, а на следующий день за его счет кто-то совершил ряд покупок в местных магазинов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кредиткой потерпевшего завладел 24-летний безработный местный житель. Молодой человек расплачивался картой заявителя при помощи бесконтактной функции оплаты, чем причинил ему ущерб на сумму 4337 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело

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