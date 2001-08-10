Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2022
Сейчас 00:07
58,18|56,00|66,91
Сахалинцы и курильчане более двух с половиной тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам мобилизации
12:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,9 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?