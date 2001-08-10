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12:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,9 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
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