На Камчатке в расселенном доме бьет фонтан кипятка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители дома по адресу ул Капитана Беляева, 7 в Петропавловске-Камчатском обратились с просьбой о помощи, сообщает ТК "41 Регион".

Рядом с ними находится уже расселённый дом по ул. Капитана Беляева 9, в котором, со слов жильцов, фонтанами бьёт горячая вода. Обращения во все инстанции не приносят результата, жалуются жители:

В данном доме фонтанами бьёт горячая вода, в то время как соседние (жилые) дома сидят без тепла... ни одна служба не реагирует. Дом номер 9 расселен, никому не принадлежит, горячая вода уходит в землю... управляйка отправляет в ЕДДС, ЕДДС в Камчатскэнерго, ну а Камчатскэнерго в ТЭЦ и так по кругу. Люди в соседних домах мерзнут. Никто не реагирует. Просим вас помочь хотя бы найти концы, кому же принадлежит расселённый дом по адресу Капитана Беляева 9 и нормально ли это, что кипяток фонтанирует, ведь кто-то несёт энерго и теплопотери, а также страдают люди (семьи с детьми, пожилые люди и просто жильцы) рядом пока ещё стоящего дома Капитана Беляева 7. Заранее благодарим за содействие и помощь».

Администрация ПКГО прокомментировала данную ситуацию таким образом:

«Дом № 7 по ул. Беляева находится под управлением ИП Смагина, тел. аварийной службы 41-65-65. Дома №№№ 9, 9а и 9 б расселены, но в них остались зарегистрированы граждане, в связи с чем снесены пока не могут быть. Указанные дома отключены от подачи тепловой энергии, вместе с тем на доме № 9 б ннизвестные сняли запорное оборудование, что привело к возникновению аварийной ситуации - утечки теплоносителя. В настоящее время авария устраняется. Отключение расселенных домов от подачи тепловой энергии технологически не влияет на подачу тепла в дом № 7 по ул. Беляева. По данным диспетчерской управляющей компании дом № 7 по ул. Беляева подключён, идёт запитка системы, жалоб от граждан не поступало».