На Камчатке в расселенном доме бьет фонтан кипятка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители дома по адресу ул Капитана Беляева, 7 в Петропавловске-Камчатском обратились с просьбой о помощи, сообщает ТК "41 Регион".
Рядом с ними находится уже расселённый дом по ул. Капитана Беляева 9, в котором, со слов жильцов, фонтанами бьёт горячая вода. Обращения во все инстанции не приносят результата, жалуются жители:
В данном доме фонтанами бьёт горячая вода, в то время как соседние (жилые) дома сидят без тепла... ни одна служба не реагирует. Дом номер 9 расселен, никому не принадлежит, горячая вода уходит в землю... управляйка отправляет в ЕДДС, ЕДДС в Камчатскэнерго, ну а Камчатскэнерго в ТЭЦ и так по кругу. Люди в соседних домах мерзнут. Никто не реагирует. Просим вас помочь хотя бы найти концы, кому же принадлежит расселённый дом по адресу Капитана Беляева 9 и нормально ли это, что кипяток фонтанирует, ведь кто-то несёт энерго и теплопотери, а также страдают люди (семьи с детьми, пожилые люди и просто жильцы) рядом пока ещё стоящего дома Капитана Беляева 7. Заранее благодарим за содействие и помощь».
Администрация ПКГО прокомментировала данную ситуацию таким образом:
«Дом № 7 по ул. Беляева находится под управлением ИП Смагина, тел. аварийной службы 41-65-65. Дома №№№ 9, 9а и 9 б расселены, но в них остались зарегистрированы граждане, в связи с чем снесены пока не могут быть. Указанные дома отключены от подачи тепловой энергии, вместе с тем на доме № 9 б ннизвестные сняли запорное оборудование, что привело к возникновению аварийной ситуации - утечки теплоносителя. В настоящее время авария устраняется. Отключение расселенных домов от подачи тепловой энергии технологически не влияет на подачу тепла в дом № 7 по ул. Беляева. По данным диспетчерской управляющей компании дом № 7 по ул. Беляева подключён, идёт запитка системы, жалоб от граждан не поступало».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:05 Сегодня Модный стиль Pin up: каким аспектам стоит уделить особое внимание?
- 00:06 Сегодня Какую кредитную карту лучше выбрать
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:04 23 Сентября Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее
16:15 23 Сентября В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы
16:07 23 Сентября Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
Выбор редакции
- 22:55 Вчера Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 Вчера Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
- 12:06 26 Сентября В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
- 11:39 26 Сентября На Украину отправится внук Героя Советского Союза Леонид Смирных
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?